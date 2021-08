Postepay: truffa phishing di fine agosto per gli utenti, attenzione

Avere contatti con il mondo del web può risultare molto spesso complicato visto che ci sono tranelli dappertutto. Di certo il problema non è da attribuire alle aziende che fanno di tutto pur di difendere i propri utenti. Tutto ciò in relazione soprattutto al mondo della finanza, il quale molto spesso si ritrova ad avere problematiche di vario genere.

Soprattutto gli utenti che in tasca hanno una carta Postepay dovrebbero stare molto attenti siccome la diffusione delle truffe è amplificata su questi supporti. Durante le ultime settimane si sarebbe diffuso un nuovo messaggio phishing che avrebbe l’obiettivo di ottenere le credenziali di accesso ai conti. In questo modo sarebbe poi possibile svuotarli senza che gli utenti se ne accorgano.

Postepay: questo è il nuovo tentativo di phishing che sta mettendo in crisi gli italiani

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :