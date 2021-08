Postepay e tentativi di phishing: ecco il nuovo messaggio che scoraggia tutti

Tenere gli occhi bene aperti fa parte del gioco quando si utilizzano degli account sul web soprattutto per quanto riguarda le proprie banche di riferimento. All’interno di questo mondo, che risulta super protetto dalle filiali, ci sono dei truffatori che riescono a far leva sull’inesperienza delle persone.

Questo è quanto starebbe accadendo soprattutto nel mondo Postepay, il più popolato in assoluto vista la grande fama della carta colorata di giallo. I truffatori sarebbero in grado di far diffondere tentativi di phishing in men che non si dica, tutti con l’obiettivo di ottenere i dati di accesso ai conti correnti per poi svuotarli. Tutto ciò starebbe accadendo proprio ultimamente con un nuovo messaggio che si sarebbe diffuso in maniera rapidissima.

Postepay: questo è il messaggio a cui dovete stare assolutamente attenti

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :