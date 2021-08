Negli ultimi giorni, alcuni ex clienti dell’operatore WindTre sono invitati dallo stesso ad attivare l’offerta denominata WindTre GO 50 Flash Plus Limited Edition a 8,99 euro al mese, con il costo di attivazione e quello della SIM entrambi gratuiti.

Dunque, oltre a proporre ad alcuni suoi ex clienti l’offerta GO 100 Star Plus a 7,99 euro al mese o GO 50 Fire Plus a 6,99 euro al mese, in queste ultime ore WindTre sta promuovendo anche l’offerta GO 50 Flash Plus a 8,99 euro al mese principalmente ai clienti che provengono da TIM. Scopriamo insieme i dettagli.

Torna in WindTre con la Go 50 Flash Plus Limited Edition a 8.99 euro al mese

Ecco il testo del messaggio che viene inviato da WindTre: “L’estate è qui! 50 GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 8,99 euro al mese sulla nuova rete TOP QUALITY di WINDTRE. Attivazione GRATIS e SIM 10E nei nostri negozi entro il 12/08. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go-50-flash-plus/“.

I clienti che hanno ricevuto l’SMS in questione possono attivare l’offerta esclusivamente presso i punti vendita aderenti, entro oggi, 12 Agosto 2021. Tuttavia, non si esclude che WindTre possa inviare la stessa proposta con diverse scadenze. WindTre GO 50 Flash Plus LE prevede ogni mese un bundle di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 8,99 euro al mese.

Sono inoltre inclusi senza costi aggiuntivi anche il servizio di reperibilità Ti ho cercato e l’ascolto gratuito della Segreteria Telefonica in Italia e in Unione Europea. L’offerta può essere utilizzata con gli optional ricaricabili per comunicare all’estero, ma non è invece compatibile con l’offerta Super Fibra e con Telefono Incluso.