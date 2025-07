Ricarica MagSafe anche su Android: Qi2 arriva a 25W

ricarica MagSafe

Il consorzio WPC ha ufficializzato Qi2 a 25W, la nuova evoluzione dello standard di ricarica wireless che promette di unificare e potenziare l’esperienza su Android e iPhone. Si tratta di un aggiornamento sostanziale rispetto al Qi2 da 15W del 2023, con una serie di miglioramenti tecnici significativi e l’obiettivo di portare la ricarica magnetica su tutta la fascia alta Android, in stile MagSafe.

Frequenza fissa, trasferimenti più veloci e maggiore stabilità

Il nuovo Qi2 si basa sul Magnetic Power Profile alla frequenza costante di 360 kHz, una soluzione pensata per garantire stabilità nell’erogazione della potenza e trasferimento dati quattro volte più rapido. Tra le novità, anche una gestione avanzata delle interferenze, grazie a moduli di rilevamento per oggetti estranei e a una modulazione capacitiva che migliora la comunicazione tra dispositivo e caricatore.

La potenza a 25W non è fissa in senso assoluto: può essere adattata in tempo reale in base alla capacità dell’alimentatore USB-C collegato. Questo rende Qi2 molto più pratico nell’uso quotidiano rispetto a precedenti soluzioni, spesso rigide nella gestione della corrente in ingresso e uscita.

Android entra ufficialmente nell’ecosistema Qi2

Per la prima volta, anche gli smartphone Android di fascia alta saranno compatibili con Qi2 25W. Il WPC ha confermato che 14 modelli hanno già ottenuto la certificazione, e centinaia sono attualmente in fase di test. I recenti Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 supportano già lo standard Qi2 a 15W ma non integrano ancora i magneti, necessari per sfruttare i 25W. Per ottenere il massimo della velocità, sarà quindi necessaria una cover magnetica Qi2 compatibile.

Apple e Android allineate grazie a MagSafe

L’apertura verso Android è in parte dovuta al coinvolgimento diretto di Apple nello sviluppo dello standard Qi2, derivato proprio da MagSafe. Gli iPhone 16 sono già compatibili con la ricarica a 25W, mentre i caricabatterie certificati Qi2 possono offrire 15W anche senza chip MFi, grazie a un sistema di autenticazione integrata. È probabile che iPhone 17 estenda pienamente il supporto ai 25W Qi2 “puri”.

Marchi come Anker, Ugreen e Baseus hanno già lanciato power bank e caricabatterie Qi2 25W, pronti a supportare sia Android che iPhone. Secondo il consorzio, il numero di dispositivi in attesa di certificazione Qi2 è “senza precedenti”, a conferma del forte interesse del mercato verso questa tecnologia.