Continua ancora fino al 17 Agosto 2021, salvo cambiamenti o ulteriori altre proroghe, la promo WindTre Super Fibra Limited Edition che prevede un prezzo scontato di 24,99 euro al mese fino a 1 Gbps, disponibile sia online che nei negozi.

Nella versione Super Fibra Limited Edition nei negozi, le chiamate sono a consumo e le tecnologie disponibili per il servizio internet sono esclusivamente ULL, FTTC, FTTC NGA e Fibra FTTH. Scopriamo insieme altri dettagli.

WindTre proroga l’offerta Super Fibra Limited Edition

Nei negozi, Super Fibra Limited Edition offre internet illimitato con fino a 1 Gbps in download, modem in vendita abbinata a 5,99 euro al mese per 48 mesi (già inclusi nel costo finale) e Giga illimitati su un massimo di 3 SIM WindTre. Tramite il suo codice promozionale, il rivenditore potrà applicare il prezzo scontato di 24,99 euro al mese, che sale a 27,99 euro al mese per le aree bianche. Inoltre, in caso di Fibra FTTH nelle aree bianche, con velocità massima pari a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, è previsto un contributo per il primo allaccio di 99 euro, che si potrà anche rateizzare a 3,99 euro al mese per 24 mesi.

Invece, la promo online di WindTre prevede anche in questo caso internet illimitato con modem in vendita abbinata a 5,99 euro al mese per 48 mesi (già inclusi nel costo finale), chiamate a consumo e Giga illimitati su un massimo di 3 SIM WindTre, nelle tecnologie ADSL 7 Mega, ADSL 20 Mega, Misto Fibra Rame FTTC (rete Fastweb o rete TIM) e Fibra FTTH (rete Open Fiber, anche in aree bianche, o Fastweb).

Le chiamate sono a consumo, a 0 centesimi di euro al minuto e scatto alla risposta di 23 centesimi di euro, ma il cliente può aggiungere anche l’opzione Voce Unlimited per ottenere chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali a 3 euro in più al mese.