La nuova stagione de La Casa di Carta sta venendo sempre di più allo scoperto col tempo, anche se alcune sono in contraddizione fra di loro. C’è parecchie delusione dei fan per quanto riguarda le nuove dichiarazioni del regista Jesus Comenar, inoltre pare che vadano anche a smentire il ritorno di alcuni personaggi che erano stati preannunciati in precedenza.

Il primo volume uscirà davvero a breve e i fan stanno aspettando anche con grande attesa un possibile spin-off per rivedere alcuni personaggi. Infatti, alcuni di questi ritorneranno nella season 5 de La Casa di Carta e la possibilità di rivederli è stata mitigata da Comenar stesso. Infatti, già da qualche tempo, erano state prese delle decisioni scomode che riguardavano l’addio di Nairobi per far sì che venisse girata una quinta stagione della serie TV.

La Casa di Carta: l’addio di Nairobi è doloro per tutti i fan

Il personaggio di Nairobi è definibile come di forte temperamento, il quale ha stretto anche una solida amicizia con Tokyo. Senza ombra di dubbio, ha suscitato dolore in tutti il motivo per cui ha voluto partecipare all’ultimo colpo: quello di lasciare l’eredità al figlio. Anche in altre situazioni è stata davvero iconica, soprattutto quando ha preso le redini della banca in mano al posto di Berlino e quando ha giurato amore ad Helsinki che, purtroppo, non era ricambiato.

Da poco si è parlato di un suo ritorno nella quinta stagione, ma dopo qualche breve illusione ora tutti sanno che Nairobi non tornerà. Di fatto, il regista stesso ha affermato: “Nairobi rappresentava in un certo senso il cuore della banda. E penso che avrebbe faticato a trovare il suo posto nel sequel, visto che è una stagione di scontro diretto. E Nairobi è sempre stata un personaggio diverso, un personaggio che non era per lo scontro diretto“.