Netflix ha da poco pubblicato la data di uscita ufficiale dei nuovi episodi de La Casa di Carta 5. Purtroppo in ogni serie TV che si rispetti c’è sempre qualche personaggio che va e che viene. Tuttavia dopo la sua morte molti dei fan erano caduti nella disperazione. Stiamo parlando di Nairobi, ma niente paura. Con la Casa di Carta 5 a grande richiesta ritorna Nairobi! Ecco tutti i dettagli di questa eccezionale novità spoiler che farà felici tutti.

La Casa di Carta 5 sarà davvero fantastica

I nuovi episodi de La Casa di Carta 5 saranno davvero fantastici. Non mancheranno colpi di scena in una trama che manderà l’adrenalina degli spettatori alle stelle. Tanta azione, ma anche tante emozioni per quello che sarà il finale di stagione di questa serie TV. Ovviamente il nuovo video realizzato da Netflix in occasione dell’annuncio della data di uscita de La Casa di Carta 5 è semplicemente esplosivo. Per chi se lo fosse perso eccolo qui riproposto.

Ogni dettaglio è stato realizzato nei minimi particolari. Proprio Álex Pina su La Casa di Carta stagione 5 ha dichiarato di aver fatto tutto il possibile per “chiudere la serie in grande stile, come i fan immaginano e sognano“.

Grande ritorno di Nairobi per il finale

Attenzione a questo spoiler che vi lascerà davvero senza fiato. Durante la quinta stagione de La Casa di Carta farà il suo gran ritorno Nairobi. Tutti i fan si sono disperati quando, nella quarta stagione, ha incontrato la morte terminando così la sua avventura nella banda.

Tutti pensavano che fosse finita anche la sua storia con La Casa di Carta. Interviste ad Alba Flores con lei visibilmente scossa e triste nel dover lasciare il cast. Forse tutto un po’ realizzato a dovere, o magari un ripensamento dell’ultimo minuto da parte della produzione.

Fatto sta che Nairobi apparirà già nel primo episodio de La Casa di Carta 5. Pare che siano stati realizzati diversi flashback. Se pensavate ad un colpo di scena in puro stile risurrezione, nulla di tutto ciò. Comunque continuerà a raccontare di sé durante tutta la quinta stagione. Vi lasciamo con una delle scene più memorabili di questo personaggio che esprime tutto il suo carattere e la sua forza. Bisogna ammettere che “L’Inno alla Gioia” in sottofondo ci davvero bene!