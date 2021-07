Nel corso delle ultime ore è stato avvistato sul portale cinese TENAA un nuovo smartphone a marchio Vivo con numero di modello V2121. Si tratta nello specifico del prossimo Vivo S10 Pro e apporterà alla fascia medio-alta del mercato, almeno stando a quanto è stato riportato sul portale.

Vivo S10 Pro: ecco quanto è emerso dal portale cinese TENAA sul nuovo smartphone a marchio Vivo

Vivo S10 Pro sarà il prossimo smartphone del noto produttore cinese Vivo ed è al momento conosciuto in rete con il numero di modello V2121. Come già accennato, lo smartphone è stato avvistato in queste ore sul portale cinese TENAA, sul quale sono state riportate le presunte specifiche tecniche e anche delle immagini renders.

Stando a quanto riportato, il nuovo device a marchio Vivo apporterà alla fascia medio-alta del mercato. Sotto al cofano sarà infatti presente uno degli ultimi processori di casa MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Dimensity 1100, il quale sarà supportato da numerosi tagli di memoria con 6/8/12 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage interno.

Dal punto di vista fotografico, sul retro lo smartphone potrà contare su una tripla fotocamera con un sensore fotografico principale da 108 megapixel. Quest’ultimo sarà poi accompagnato da un sensore grandangolare da 8 megapixel e un sensore di profondità di 2 megapixel. Sul fronte, invece, saranno presenti ben due fotocamere anteriori con sensori fotografici rispettivamente da 44 e 8 megapixel. Immaginiamo che questi ultimi verranno collocati all’interno di un notch più esteso (come già fatto in passato dall’azienda), ma dai renders pubblicati non è chiaro.