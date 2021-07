Profezie e fine del mondo: l'incredibile storia di Barrett Moore

Siamo ormai nel XXI secolo, era nella quale l’umanità è andata avanti alla grande con tantissimi progressi e innovazioni. Nonostante questo esistono ancora persone che credono alle varie profezie che parlano di fine del mondo imminente o di una qualsiasi apocalisse che possa arrivare a turbare la vita di tutti.

Durante gli ultimi anni sono state tante le dicerie, ma soprattutto le catastrofi sventate che sarebbero dovute arrivare secondo i vari calendari di origine Maya. Siccome i profeti di un tempo non esistono più, qualcuno ha ritenuto opportuno dare seguito a questa dinastia. In questo caso pare che un certo Barrett Moore, mercenario che promette soluzioni per la salvezza sotto compenso economico, abbia profetizzato una nuova apocalisse. In basso trovate alcune sue dichiarazioni alle quali non bisogna dare assolutamente seguito.

Profezie fine del mondo: arriva l’incredibile storia del mercenario a cui in molti ancora credono

“Devi ridefinire le priorità della tua vita oggi e iniziare ad adempiere all’obbligo più importante che hai nei confronti della tua famiglia oltre a servire Dio. Non sto parlando della tua prossima vacanza, di una macchina nuova o dell’iscrizione a un club. No. È la necessità di proteggere e provvedere alla tua famiglia in una situazione di conflitto in cui la catena di approvvigionamento non funziona più. Pensi che la tua ricchezza ti proteggerà? O che il pronto accesso agli aerei moderni farà la differenza? O forse sei abbastanza fortunato da possedere una seconda casa, o anche una barca? Mi dispiace, ma questi lussi si dimostreranno del tutto inutili quando arriverà la tempesta“.