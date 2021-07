Fine del mondo e profezie: ecco le storie incredibili per questo 2021

La fine del mondo che doveva arrivare nel 2012 è stata fortunatamente scampata. Secondo quanto riportato infatti c’erano tantissime persone che avevano timore che tutto potesse finire nove anni fa, quando invece nulla è accaduto.

In giro ci sono ancora tantissime profezie che parlano di fine del mondo, la quale in realtà secondo tanti sarebbe già in corso visti gli eventi che si starebbero susseguendo. Ovviamente si tratta semplicemente di dicerie, le quali però non tendono a passare di moda. Proprio per questo abbiamo deciso di elencare alcune delle credenze a cui il pubblico dà adito.

Fine del mondo e profezie: ecco tutte le credenze a cui qualcuno dà ancora fiducia