tiktok-sfida-linkedin-arriva-tiktok-resumes

TikTok ha svelato il suo concorrente di LinkedIn, TikTok Resumes. In un comunicato stampa, TikTok rileva che con l’aumento della carriera e dei contenuti creativi legati al lavoro, TikTok ritiene di avere l’opportunità di portare più valore all’esperienza delle persone con TikTok migliorando l’utilità della piattaforma come canale per il reclutamento.

‘TikTok Resumes’ è un programma pilota progettato per continuare ad espandere e migliorare TikTok come nuovo canale per il reclutamento e la scoperta di lavoro. I candidati interessati sono incoraggiati a mostrare in modo creativo e autentico le proprie competenze ed esperienze e a utilizzare #TikTokResumes nella didascalia quando pubblicano il proprio curriculum video su TikTok.

TikTok Resumes ti permetterá di inviare curriculum video

Nick Tran, Global Head of Marketing di TikTok, ha dichiarato: “TikTok Resumes è ufficialmente aperto e accetta i video di TikTok. Siamo onorati di essere in grado di collaborare con alcuni dei marchi più ammirati ed emergenti del mondo mentre promuoviamo un nuovo modo per le persone in cerca di lavoro di mostrare le loro esperienze e competenze in modi creativi e autentici. #CareerTok è già una fiorente sottocultura sulla piattaforma e non vediamo l’ora di vedere come la community abbraccerà i TikTok Resumes e contribuirà a reinventare il reclutamento e la scoperta del lavoro.

Kayla Dixon, Marketing Manager di TikTok, ha dichiarato: “TikTok Resumes è un’estensione naturale del nostro programma TikTok College Ambassadors, dove in precedenza avevamo impiegato centinaia di studenti universitari come rappresentanti del marchio nel campus”.

I curriculum di TikTok possono essere trovati nell’app tramite #TikTokResumes e su www.tiktokresumes.com. I candidati sono invitati a esaminare elenchi di lavoro, esempi di curriculum video TikTok, profili di creatori di TikTok che creano contenuti relativi alla carriera o al lavoro e a inviare video per i lavori pubblicati. Il programma accetta curriculum video per le offerte di lavoro negli Stati Uniti dal 7 luglio al 31 luglio e non é chiaro quando il programma arriverá negli altri paesi.