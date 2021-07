Batman corazzato è finalmente arrivato nel negozio di oggetti di Fortnite dopo mesi di indiscrezioni e qualche leak. La nuova skin è la quarta per Caped Crusader di DC ad arrivare su Fortnite, unendosi alle versioni precedenti come Batman Zero, The Dark Knight Batman di Nolan e un Batman tradizionale realizzato nello stile dei classici personaggi di Fortnite.

La nuova skin viene fornita come oggetto bonus senza costi aggiuntivi per tutti i giocatori che hanno inserito i codici di gioco che hanno accompagnato gli ultimi sei numeri di Batman X Fortnite: Zero Point, un fumetto tie-in scritto da DC Brass in collaborazione con Epic’s direttore creativo, Donald Mustard. Il set cosmetico Armored Batman è l’Exo-Glider, l’ascia Batarang e l’Exo-Glider Cape. In totale, il set viene venduto per 2100 V-Bucks, ovvero circa 15 euro.

Fortnite: in arrivo a breve anche una skin di Lebron James

Altri personaggi della serie tie-in includono Harley Quinn modellata sul suo sé Rebirth 2016, un nuovo vestito di Catwoman Zero per abbinare i fumetti Fortnite e Slade Wilson, alias Deathstroke, uno dei nemici più efficienti in combattimento di Batman. Questo nuovo outfit tie-in non è sicuramente l’ultimo crossover DC Comics che sarà presentato in Fortnite. Abbiamo già visto altri, come Beast Boy, The Flash e Aqua Man, entrare in gioco e sembra che non ci sia alcun motivo di rallentare. É lecito pensare che ne arriveranno altri molto presto.

Le sfide della settimana 5 e gli artefatti alieni della settimana 5 sono proprio dietro l’angolo, quindi inizia con loro e mostra il tuo nuovo Batman corazzato in gioco. Inoltre, il famoso battle royale sta per introdurre una nuova skin di Lebron James in occasione dell uscita del film Space Jam: A new legacy.