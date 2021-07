Dallo scorso 5 luglio 2021 Vodafone ha reso disponibile in alcuni punti vendita aderenti la nuova Giga Speed Summer Pack, offerta solo dati con pagamento una tantum e 250 Giga da utilizzare per 3 mesi.

L’offerta in questione appartiene al portafoglio delle Vodafone Giga Speed, dedicate ai clienti di rete mobile che desiderano disporre di un’offerta solo dati a cui abbinare, eventualmente, anche un modem. Scopriamo maggiori dettagli.

Vodafone lancia la Giga Speed Summer Pack che può farvi ottenere 250 GB

Con la nuova Giga Speed Summer Pack, disponibile nei punti vendita aderenti fino a esaurimento gettoni interni, i clienti possono ottenere 250 Giga di traffico dati per 3 mesi al prezzo di 29,99 euro una tantum. Il cliente che attiva l’offerta dovrà quindi pagare il solo prezzo di 29,99 euro, senza costi di attivazione, per usufruire del bundle con 250 Giga di traffico dati disponibile per la durata di 3 mesi e gestibile in piena autonomia del cliente.

Il meccanismo dell’offerta non è diverso da quello applicato per la versione standard chiamata Giga Speed Pack, che prevede solitamente (salvo promo) 150 Giga validi per 3 mesi al prezzo di 39,99 euro. In entrambi i casi, infatti, al termine dei tre mesi di servizio l’offerta si disattiverà in automatico e il cliente non dovrà sostenere altri costi.

Inoltre, anche con la nuova Giga Speed Summer Pack i clienti possono decidere di abbinare il Mi-Fi oppure anche il Wi-Fi Home, che vengono venduti nelle offerte ricaricabili al prezzo cash di 54,99 euro per il Wi-Fi Home e di 64 euro per il Mi-Fi. L’offerta Giga Speed Summer Pack è disponibile fino a nuova comunicazione, ma in alternativa i clienti ricaricabili possono sempre attivare Giga Speed 20 a 9,99 euro al mese e Giga Speed 50 a 13,99 euro al mese, in questo caso entrambe con costo di attivazione di 10 euro. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.