PS6 meno potente di Xbox Helix: 40 TFLOPS contro 56

Le stime sulla potenza di PS6 tornano al centro della discussione tra gli appassionati di hardware, e stavolta il quadro che emerge non è particolarmente lusinghiero per Sony: secondo il leaker KeplerL2, la console della casa giapponese sarebbe sensibilmente meno potente di Xbox Helix, almeno guardando i numeri sulla carta. Il dettaglio più interessante, però, è un altro: i chip che alimenteranno entrambe le macchine sarebbero ormai finalizzati.

KeplerL2 è un nome che nell’ambiente circola da tempo, seguito soprattutto per le informazioni relative ad AMD, e le sue indicazioni pubblicate sul forum NeoGAF parlano chiaro. I SoC delle due console di prossima generazione, ovvero i system on chip che racchiudono processore e GPU in un unico pacchetto, avrebbero già superato la fase di progettazione. PS6 si fermerebbe intorno ai 40 TFLOPS, mentre Xbox Helix arriverebbe a quota 56 TFLOPS. Una differenza che, tradotta in percentuale, significa circa 40% di potenza computazionale in più per la macchina Microsoft.

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Il tape out è stato superato, ma l’uscita resta lontana

Il passaggio chiave si chiama tape out, e per chi non mastica il gergo dell’industria dei semiconduttori vale la pena spiegarlo: è il momento in cui un chip smette di essere un progetto su carta e diventa qualcosa di pronto per la produzione fisica su larga scala. Ideazione, prototipazione, verifica, tutto dovrebbe essere alle spalle. Un traguardo importante, insomma, che però non dice granché sulle tempistiche di lancio effettivo delle console.

Perché tra il tape out e gli scaffali dei negozi possono succedere parecchie cose. Ritardi, problemi produttivi, colli di bottiglia nella catena di fornitura. E considerando come sta messo il mercato hardware in questo momento, l’ipotesi di qualche intoppo lungo la strada non sembra affatto remota. C’è poi un aspetto che conviene tenere presente quando si leggono numeri come i TFLOPS. Si tratta di una misura della potenza nei calcoli in virgola mobile, utile per confrontare due architetture sulla carta, molto meno per capire come si comporteranno davvero i videogiochi girando su quelle macchine. L’esperienza degli ultimi anni insegna che ottimizzazione, banda di memoria e architettura complessiva pesano almeno quanto il dato grezzo.

Intelligenza artificiale e upscaling, la vera partita della prossima generazione

Nella generazione che verrà, il ruolo dell’intelligenza artificiale sarà probabilmente decisivo. I sistemi di upscaling adottati dalle due console potrebbero sfruttare le nuove NPU integrate nei chip, affiancando il supporto al ray tracing e ad altre tecnologie grafiche avanzate. È lì che si giocherà buona parte della differenza percepita dai giocatori, molto più che nei TFLOPS dichiarati. Un’altra indiscrezione riguarda il supporto ai giochi in formato fisico: Xbox Helix potrebbe mantenerlo, mentre su PS6 la questione resta nebulosa. Tutto materiale da prendere con le pinze, ovviamente, perché al momento si parla di voci di corridoio. Microsoft ha quantomeno annunciato ufficialmente la propria console, mentre Sony ha svelato pochissimo della sua nuova macchina.

Parallelamente continua a circolare l’ipotesi di una PS6 portatile, tema che si intreccia con quello che sta monopolizzando il dibattito in questo periodo: i prezzi. La situazione del mercato dei componenti lascia immaginare cifre importanti per entrambe le console, con PS6 e Project Helix che potrebbero arrivare a toccare i 900 euro. Uno scenario che preoccupa gli addetti ai lavori, tanto che gli analisti prevedono un calo delle vendite fino al 38% rispetto alle aspettative. Numeri pesanti, che raccontano di una generazione che nasce in un contesto economico piuttosto complicato, tra costi di produzione in salita e una domanda che potrebbe non reggere l’urto di listini così aggressivi. Le informazioni concrete, quelle ufficiali, arriveranno presumibilmente non prima di parecchi mesi.

Fonte: TecnoAndroid