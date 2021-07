I tentativi di phishing con protagonisti i Bitcoin stanno prendendo sempre più piede. I truffatori cercano di ingannare i malcapitato utenti promettendo guadagni da record senza dover fare assolutamente nulla.

Un messaggio che ha come oggetto “Il tuo investimento è stato approvato [0.0256842 BTC]” difficilmente non cattura l’attenzione di chi legge. Infatti, i truffatori puntano proprio sulla curiosità degli utenti e sulla loro voglia di guadagnare.

Tuttavia, nessuna promessa è vera anzi, si tratta di truffe vere e proprie. Gli utenti sono spinti a fornire i propri dati sensibili e i numeri di conto corrente e carta di credito. Una volta ottenute le informazioni personali, gli hacker possono svuotare il conto degli ignari utenti.

Prestate attenzione ad una nuova truffa che ha come protagonisti i Bitcoin

Un nostro utente ci ha segnalato uno dei messaggi di phishing che ha ricevuto nella propria casella di posta elettronica. Il testo è strutturato per invogliare alla lettura e ovviamente promette facili guadagni:

“Il tuo pagamento è stato aggiunto al tuo account!

Il tuo pagamento in Bitcoin è pronto!

Caro cliente, Grazie per il tuo interesse nel nostro programma di investimento. Abbiamo provato a chiamarti, ma non hai risposto. vogliamo che tu sappia che il tuo bonus di investimento è ora pronto per essere pagato. Accedi al tuo account per confermare il pagamento.

Saldo: 80,653.94 euro”

Purtroppo non c’è nulla di vero in tutto questo e basta fare una verifica per riscontrare degli errori. Nell’oggetto della mail è indicato un guadagno di 0.0256842 Bitcoin che in realtà equivalgono a circa 700 euro. Nel corpo del messaggio invece viene indicato che il guadagno è superiore agli 80 mila euro.