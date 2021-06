Dopo un periodo un po turbolento per Nothing, finalmente l’azienda sembra aver ritrovato la propria strada. Nei giorni scorsi, il brand fondato da Carl Pei aveva confermato che il primo prodotto in fase di sviluppo avrebbe subito un ritardo.

Entrando più nello specifico si tratta di ear (1), gli auricolari di nuova concezione sviluppati da Nothing. Il lancio ufficiale era atteso a giugno, ma per problemi interni era stato rinviato a data da destinarsi.

In queste ore invece, la società ha confermato che le ear (1) sono pronte per mostrarsi al grande pubblico. L’evento di lancio si terrà martedì 27 luglio 2021 alle 15:00 ora italiana. Il keynote non sarà dedicato esclusivamente alle cuffie, ma rappresenterà anche l’inizio di un ecosistema pensato da Nothing.

Nothing ear (1) hanno una data ufficiale di lancio

Gli utenti più curiosi potranno visitare la pagina ufficiale dedicata al lancio. Al momento la pagina mostra il tempo che manca al 27 giugno 2021, giorno della presentazione ufficiale. Inoltre, viene ribadito che le ear (1) saranno solo il primo passo nel viaggio di Nothing nel settore.

Ci aspettiamo che gli auricolari saranno caratterizzati da un design unico nel loro genere e soprattutto da una qualità audio senza precedenti. Infatti, la stessa azienda sottolinea che ha lavorato per migliorare l’ingegnerizzazione delle cuffie e di conseguenza l’esperienza di ascolto.

I progettisti hanno confermato come il design sia stato centrale nella realizzazione delle cuffie. Inoltre, la qualità audio superiore è merito della collaborazione con teenage engineering. Non resta che attendere poco meno di un mese per scoprire le Nothing ear (1).