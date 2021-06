Il brand svedese Urbanista ha lanciato le nuove cuffie chiamate Los Angeles. Ad un primo sguardo possono sembrare dei classici auricolari over-ear ma al loro interno nascondono una feature rivoluzionaria.

Infatti, la durata della batteria è virtualmente infinita, permettendo così un ascolto illimitato. Il produttore ha scelto di equipaggiare delle celle solari Powerfoyle che si ricaricano quando le cuffie sono esposte alla luce.

Urbanista ha ottimizzato la tecnologia di ricarica per permettere alle cuffie Los Angeles di sfruttare sia la luce solare diretta ma anche l’illuminazione ambientale. Questa scelta permette di avviare la fase di ricarica anche in luoghi chiusi, sfruttando la luce artificiale.

Urbanista Los Angeles rivoluzionerà il modo di usare le cuffie



Dal punto di vista del design, le Urbanista Los Angeles sono progettate per adattarsi ad utenti sempre in movimento. Le si può usare sia per ascoltare la musica ma anche per effettuare chiamate senza preoccuparsi della batteria residua.

Basterà un’ora di esposizione alla luce per ottenere tre ore di riproduzione musicale. Inoltre, se le si usa al chiuso la batteria continuerà a ricaricarsi lo stesso sfruttando l’illuminazione interna. Se non le si usa invece, le si potrà lasciare accanto ad una finestra per accumulare ulteriori ore di musica.

Le Urbanista Los Angeles inoltre possono vantare la tecnologia di cancellazione attiva del rumore ibrida (Active Noise Cancelling). Si potrà scegliere se immergersi totalmente nella musica o eliminare solo i rumori di sottofondo per migliorare la concentrazione. La connessione Bluetooth 5.0 le rende compatibili con tutti i principali OS e in grado di attivare sia Siri che Assistente Google.

Urbanista Los Angeles saranno vendute al prezzo di 199 euro e saranno disponibili a breve sul sito ufficiale del produttore.