Lo scorso mese, Nothing aveva ufficializzato il debutto del primo prodotto dell’azienda. Durante il mese di giugno sarebbero stati presentati gli auricolari chiamati Ear 1. Le cuffie true wireless avrebbero segnato l’inizio dell’avventura del nuovo brand creato da Carl Pei, già fondatore di OnePlus.

Tuttavia, lo stesso fondatore ha confermato che le Ear 1 non saranno presentate a giugno. La conferma ufficiale arriva da un post su Twitter che spiega il motivo di questo ritardo. Gli ingegneri di Nothing hanno bisogno ancora di tempo per ultimare i lavori.

Nonostante questo intoppo, lo stesso Carl Pei rassicura gli utenti che lo sviluppo è nelle ultime fasi e gli auricolari hanno subito solo un rinvio temporaneo. Tutti gli sforzi dell’azienda sono focalizzati sul completamento dei lavori per ottimizzare gli ultimi passaggi prima dell’estate.

A month ago we announced that ear (1) would be revealed in June. We’re near the finish line and there are a few things left to finalize. For this reason @Nothing ear (1) will now come out a bit later this summer. Your support and patience mean the world to us. More updates soon!

— Carl Pei (@getpeid) June 18, 2021