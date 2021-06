WhatsApp: come mai nel 2021 gli utenti hanno lasciato l'app per Telegram

Tutte le peripezie che si possono incontrare attraverso il web possono condurre a problemi di misure elevatissime. Tutti gli utenti che infatti ogni giorno utilizzano Internet per svariate situazioni hanno il dovere di stare attenti. Le insidie sono tantissime e si nascondono in ogni meandro del mondo del web, il quale ingloba anche le varie applicazioni che ogni giorno il pubblico utilizza. Tra queste risiede di diritto anche WhatsApp, applicazione di messaggistica istantanea che spesso e volentieri diventa il veicolo preferito delle truffe.

Queste diffuse da alcuni malviventi che di certo non hanno di meglio da fare, sono in grado spesso di mettere in pericolo gli utenti. Durante gli anni le persone hanno imparato a riconoscere le truffe, ma tutti coloro che non sono ancora abituati a questo mondo spesso ci cascano in pieno. Questa è però solo una delle motivazioni che avrebbe spinto numerosi milioni di utenti di WhatsApp a scappare una volta per tutte.

WhatsApp: non solo le truffe tra le motivazioni del grande esodo verso Telegram

Le ultime notizie provenienti dal mondo di WhatsApp sono davvero incredibili visto che il numero di utenti che avrebbe deciso di scappare verso Telegram sarebbe molto cospicuo. Si tratta di circa 80 milioni di persone che hanno scelto di aprire un account presso l’applicazione rivale colorata di azzurro, la quale ultimamente starebbe ottenendo molte nuove adesioni.

Si tratta di un periodo figlio anche dell’annuncio del cambiamento della privacy policy, la quale in realtà non ha comportato poi grandi cambiamenti. Gli utenti di WhatsApp dunque possono stare tranquilli.