Nonostante le numerose polemiche, TikTok tiene testa e rientra tra le app più scaricate da Play Store e App Store. Ecco le caratteristiche, alcune alquanto discutibili, del suo enorme successo. In tutto il mondo, laddove non è stato vietato, sta diventando il social network più amato dai giovani e non solo. Scopriamo insieme ciò che piace di TikTok, anche quello che preoccupa.

TikTok e le challenge

Tra le caratteristiche di TikTok più emozionanti, a detta dei giovani e soprattutto giovanissimi, anche minorenni, ci sono le Challenge. Si tratta di una serie di sfide da pubblicare sul noto social network che fanno crescere i punti all’utente che ha il coraggio di portarle a compimento. Nell’immaginario collettivo queste regalerebbero fama e importanza.

Un esempio, tra le più innocue e al tempo stesso spregiudicate, c’è la TikToK Hot Girl Summer Challenge. Molto più pericolose, un vero problema sociale, sono quelle che compromettono la salute e a qualcuno è costata anche la vita.

Video divertenti e di facile condivisione

Un altro aspetto che piace di TikTok è la varietà di video, spesso molto divertenti, a cui un utente ha accesso. Non solo è possibile condividere pubblicamente i propri sketch, ma ce ne sono tantissimi da poter seguire per passare un po’ di tempo in tutta spensieratezza. Inoltre l’app introduce sempre numerose novità per alzare la qualità dei contenuti rendendoli sempre unici.

Introducing: auto captions 🙌 It's a new feature designed to help deaf or hard of hearing users enjoy TikTok. Make sure to use them in your next video. pic.twitter.com/aro7fVk3CK — TikTok (@tiktok_us) June 21, 2021

Ovviamente se si trova qualche video esilarante, cosa c’è di più bello se non condividerlo con gli amici? TikTok si presta con estrema facilità alla condivisione dei suoi contenuti anche verso altre app. Perciò non è necessario che l’utente si registri o abbia installato TikTok sul proprio dispositivo per poter vedere il video.

Gli algoritmi di TikTok sono fantastici

Infine ecco la caratteristica meno in vista, ma più importante in assoluto. Si tratta della capacità di TikTok nel proporre contenuti che interessano all’utente. Questo grazie a speciali algoritmi che sembrano proprio fare centro e non sbagliare un colpo.

L’utente medio potrà così stare tranquillo che TikTok proporrà video in armonia con i suoi gusti e interessi. Basta solo registrarsi e cominciare a mostrare attenzione per ciò che davvero piace. Il resto lo farà l’app intrattenendovi alla perfezione. Grazie a ciò TikTok riempierà le vostre pause con qualcosa che vi farà pensare ad altro regalandovi momenti divertenti, riflessivi o informativi.