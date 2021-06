TikTok: l'estate si fa sentire e con questa tornano delle challenge che fanno discutere

TikTok è nota per essere tra le piattaforme più utilizzate nel mondo, ma è anche conosciuta per aver dato vita e visibilità a sfide scandalose come quella di cui vi parleremo tra poco. Ci riferiamo alla Hot Girl Summer Challenge. Di cosa si tratta? Continuate a leggere per scoprirlo! Tutto nasce dalla nota rapper Megan Thee Stallion, ma nulla ha a che fare con W.A.P. Stavolta la cantante fa un nuovo exploit con la canzone chiamata appunto “Hot Girl Summer” e dedicata al divertimento e alla sicurezza di sé.

TikTok: come funziona la Hot Girl Summer Challenge

La Hot Girl Summer Challenge, nata proprio su TikTok, ha l’obbiettivo di “analizzare” e fare un resoconto dell’estate, attraverso un serie di punteggi. Per ogni traguardo raggiunto, si accumuleranno punti, e alla fine della stagione si vedrà il risultato. Ovviamente colui che avrà il punteggio più alto sarà il vincitore (e non vincerà nulla in pratica). Chi fra i vostri amici ha ottenuto il punteggio totale più alto, avrà la meglio. Il calcolo si basa su svariate azioni da compiere che non condividiamo, ma riportiamo per voi.

Non tutti appoggiano questa nuova challenge in circolo su TikTok, anzi, alcuni si schierano contro. Ne è l’esempio il tiktoker Marco Pietropoli, che ha esplicitamente dichiarato: “Ma quest’estate dovrò presentarmi come Marco o come +15 punti…?“

Ognuno è libero di scegliere cosa fare della propria vita, noi di Tecnoandroid riportiamo ogni informazione così com’è. Tra le richieste vi sono: