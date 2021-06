I nuovi prezzi bassi disponibili su MediaWorld possono davvero aiutare a spendere molto meno su ogni acquisto, gli utenti riescono ad accedere ai migliori prodotti in circolazione, garantendo un risparmio senza precedenti.

Per cercare di contrastare l’incredibile crescita delle dirette rivali, MediaWorld ha deciso di attivare una campagna promozionale degna di nota, ricchissima di prodotti in promozione. Gli acquisti, come al solito, sono effettuabili anche online sul sito ufficiale, ricevendo la merce al proprio domicilio, previo pagamento delle spese di spedizione.

Mediaworld: quali sono i prezzi più bassi

I prezzi più invitanti di MediaWorld partono, come al solito del resto, dai top di gamma della telefonia mobile, in particolare gli utenti potranno pensare di acquistare iPhone 12 Pro Max o Samsung Galaxy S21, pagandoli rispettivamente 1329 e 699 euro, entrambi con 128GB di memoria integrata, e sopratutto con garanzia di 24 mesi.

Il volantino dell’azienda si butta poi a capofitto sulla fascia medio-bassa della telefonia mobile, in particolare sarà possibile pensare di acquistare samsung Galaxy A32 o Galaxy A12, pagandoli rispettivamente 229 e 169 euro (alle stesse condizioni e nelle medesime varianti dei precedenti).

Naturalmente le proposte non si limitato esclusivamente ai prodotti mobile, ma si estendono anche verso altre categorie ugualmente interessanti ed invitanti, proprio per questo motivo consigliamo l’apertura delle pagine che risultano essere disponibili direttamente sul sito ufficiale di MediaWorld, e che ricordiamo essere attive sia online che in negozio (con spedizione a pagamento).