Spendere poco con Coop e Ipercoop è davvero più semplice del previsto, gli utenti sono felicissimi di poter accedere ad un elevato quantitativo di sconti, applicato direttamente su nuovi prodotti di tecnologia.

Il volantino, come sempre accade quando parliamo di Coop e ipercoop, risulta essere attivo presso i principali punti vendita in Italia, ma non direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, in questo caso sarà obbligatorio recarsi personalmente in negozio. I prodotti sono tutti distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata nelle medesime location.

Coop e Ipercoop: gli sconti sono moltissimi

All’interno della campagna promozionale possiamo comunque trovare un buon numero di offerte da non perdere, tra le quali spicca lo Xiaomi Redmi Note 10, un modello appartenente alla fascia intermedia della telefonia mobile, in vendita al prezzo finale di soli 199 euro.

La scheda tecnica lo dipinge esattamente come ce lo saremmo aspettati, infatti presenta un processore octa-core, un sistema operativo Android 11 (con interfaccia grafica MIUI 12), batteria da 5000mAh, in grado di renderlo un battery phone, senza dimenticarsi dei 4GB di RAM e del comparto fotografico all’altezza della situazione.

La variante in promozione prevede 64GB di memoria interna, espandibile tramite microSD, ed ovviamente completamente no brand, in questo modo gli aggiornamenti saranno rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico, riuscendo ad essere più rapidi e tempestivi di quanto effettivamente avreste ottenuto in caso contrario.

Tutto il volantino Coop e Ipercoop è disponibile qui sotto come galleria fotografica.