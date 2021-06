I prezzi disponibili da Bennet sono convenienti e sempre più bassi, gli utenti hanno la possibilità di godere di un risparmio senza precedenti, anche senza limitarsi a specifici punti vendita.

Il volantino, come era lecito immaginarsi dati i pregressi aziendali, risulta essere attivo solamente presso i negozi fisici sparsi sul territorio nazionale, non online o sul sito ufficiale di Bennet. I prodotti sono tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale dovrà necessariamente essere esercitata nei punti vendita, e non altrove.

Bennet: il volantino è uno dei migliori

Bennet ne ha per tutti i gusti, sopratutto per gli utenti che vogliono da sempre acquistare uno smartphone con sistema operativo iOS, in questo caso è infatti presente un buonissimo Apple iPhone 11, il cui prezzo si aggira attorno ai 549 euro, con 128GB di memoria integrata.

Le alternative non mancano, sebbene comunque si trattino sempre di modelli più economici, e con sistema operativo Android. In particolare parliamo di Galaxy A02s, Galaxy S10 Lite e Galaxy A22, i cui prezzi non andranno oltre i 299 euro previsti per il modello intermedio del trittico indicato.

Le occasioni del volantino Bennet non terminano qui, scorrendolo potrete anche pensare di accedere a televisori di ultima generazione, attualmente disponibili all’acquisto a prezzi più alla portata della maggior parte degli utenti che vogliono cercare di risparmiare il più possibile su ogni acquisto, senza essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale del prodotto che sceglieranno.