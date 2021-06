Nel corso delle prossime settimane, OnePlus potrebbe lanciare il Nord 2. Lo smartphone andrà a prendere il posto della prima generazione di device Nord che hanno rivoluzionato il brand. I dispositivi di questa famiglia permettono di accedere all’esperienza utente completa proposta dal produttore senza però acquistare dei top di gamma.

Infatti, OnePlus Nord 2 si configura come un device di fascia media ma che ha ambizioni di molto superiori. Secondo una nuova indiscrezione, il device sarà caratterizzato da un display AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FullHD+. Il pannello inoltre sarà dotato del refresh rate a 90Hz e integrerà il sensore per le impronte digitali.

Il SoC scelto dal produttore sarà il MediaTek Dimensity 1200, in grado di offrire buone prestazioni in tutti gli scenari di utilizzo. I tagli di memoria disponibili saranno da 8/12GB di RAM e 128/256GB di storage interno.

Il nuovo OnePlus Nord 2 non ha più segreti

La fotocamera anteriore sarà da 32 megapixel mente sul retro troveranno spazio tre ottiche. La principale sarà da 50MP a cui si affiancheranno una ultrawide da 8MP e un sensore da 2MP. La batteria da 4500mAh potrà contare sulla ricarica rapida da 30W o da 65W.

Il produttore potrebbe presentare il device il 9 luglio prossimo ma al momento non ha confermato ufficialmente la data di lancio. Anche il prezzo resta ancora avvolto dal mistero ma ci attendiamo maggiori dettagli nei prossimi giorni.

Infine, una curiosità emersa propri in queste ore è che Nord 2 sarà una versione ribrandizzata di un altro dispositivo. Il device in questione è il Realme X9 Pro che verrà lanciato in due versioni, una destinata al mercato Cinese e una che diventerà il deivce OnPlus ed adattato per il mercato internazionale.