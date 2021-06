Sembra che diverse nuove funzionalità siano in arrivo su WhatsApp. Innanzitutto, sembra che WhatsApp sia quasi pronto per abilitare il supporto multi-dispositivo. WhatsApp espanderà anche la funzionalità dei messaggi a scomparsa oltre a lanciare una nuova funzionalità chiamata “Visualizza una volta” che rende l’esistenza di foto e video molto temporanea.

Queste informazioni provengono da WABetaInfo, che ha parlato direttamente con il CEO di WhatsApp, Will Cathcart, ed il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, attraverso WhatsApp. Lo stesso Zuckerberg ha iniziato confermando che la società si sta preparando per lanciare una nuova funzionalità chiamata “modalità scomparsa”. Questo attiva la scomparsa dei messaggi per tutte le tue chat; i messaggi che invii verranno automaticamente eliminati per tutti dopo sette giorni.

WhatsApp: non c’è ancora un data per l’arrivo delle funzioni

Ovviamente, gli utenti hanno già la possibilità di attivare la scomparsa dei messaggi per le singole chat, ma con la modalità scomparsa attivata, questa sarà l’impostazione predefinita per ogni chat a cui partecipi. La funzione “visualizza una volta“, invece, farà in modo che le foto e i video che invii vengano eliminati dopo che il destinatario li ha aperti una volta.

La più grande caratteristica di cui Zuckerberg e Cathcart hanno discusso durante l’intervista è stata sicuramente il supporto multi-dispositivo, che verrà lanciato nella beta pubblica nei prossimi due mesi. Il supporto multi-dispositivo ti consentirà di utilizzare il tuo account WhatsApp su più dispositivi anche quando il tuo dispositivo principale non ha accesso a Internet.

Zuckerberg afferma che farlo funzionare è stata “una grande sfida tecnica”. Ha anche confermato che i messaggi saranno ancora crittografati end-to-end quando lo stesso account viene utilizzato su tutti i dispositivi. La funzionalità multi-dispositivo supporterà fino a quattro diversi dispositivi tutti collegati allo stesso account WhatsApp.

Cathcart ha suggerito che il supporto multi-dispositivo renderà possibile WhatsApp su iPad, ma non ha confermato apertamente che tale supporto sia in arrivo. Non è ancora chiaro quando queste funzionalità saranno disponibili per gli utenti.