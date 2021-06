Quest’oggi la nota azienda OnePlus ha annunciato ufficialmente in Italia un nuovo smartphone che si candida da subito a best buy. Si tratta del nuovo OnePlus Nord CE 5G, un dispositivo che offre numerose funzionalità ad un prezzo decisamente interessante, ovvero a partire da 299 euro.

OnePlus Nord CE 5G ufficiale in Italia: ecco le caratteristiche

Il nuovo terminale di casa OnePlus va così ad aggiungersi alla serie Nord e si caratterizza per le ottime specifiche tecniche proposte ad un prezzo molto contenuto. Nello specifico, OnePlus Nord CE 5G può vantare la presenza di un display Fluid AMOLED da 6.43 pollici HDR10+ con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Le prestazioni sono invece affidate al SoC Snapdragon 750G di Qualcomm accompagnato dalla GPU Adreno 619.

Il software installato a bordo è Android 11 e troviamo l’interfaccia utente OxygenOS in versione 11. Con essa, l’azienda propone la sua classica esperienza d’utilizzo a cui ha abituato da sempre gli utenti ma che si arricchisce di ulteriori funzionalità, come la Dark Mode, la Zen Mode e un nuovo Always On Display. L’azienda garantisce due anni di aggiornamenti software e tre anni di aggiornamenti di sicurezza. Troviamo inoltre una batteria da 4500 mAh e con il supporto alla ricarica rapida di OnePlus, la WarpCharge 30T Plus.

Il comparto fotografico è invece composto da tre fotocamere posteriori. Nello specifico, abbiamo un sensore principale da 64 megapixel con apertura focale f/1.7 che garantirà scatti più nitidi e ad alta risoluzione ed è presente anche un sensore ultra grandangolare. La fotocamera per i selfie è invece costituita da un sensore da 16 megapixel. Le dimensioni dello smartphone sono poi piuttosto contenute, dato che parliamo di uno spessore di soli 7,9 mm e di un peso di 170 grammi.

Prezzi e disponibilità

Come comunicato dall’azienda, il nuovo OnePlus Nord CE 5G sarà disponibile per la vendita in Europa, su OnePlus.com e Amazon.it a partire dal 21 giugno 2021 ad un prezzo di 299 euro con 6/128 GB, a 329 euro con 8/128 GB e a 399 euro con 12/256 GB. I pre-ordini partiranno invece il 10 giugno su Amazon.it e il 12 giugno su OnePlus.com. La community di OnePlus, tuttavia, avrà l’opportunità di ottenere l’accesso anticipato a OnePlus Nord CE 5G tramite Core Sales su OnePlus.com, a partire dal 10 giugno alle 16:25 alle 1:00 del 12 giugno 2021 recandosi al sito https://www.oneplus.com/oneplus-nord-ce-5g.