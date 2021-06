Già da diversi anni si continua a parlare di WiFi Gratis, la possibilità di collegarsi e navigare in Internet senza avere un piano in abbonamento attivo. In sostanza, senza spendere un centesimo. Molti non lo sanno, ma grazie a Facebook è possibile. Se non ci credete, ecco tutti i dettagli su come fare.

Non è difficile sfruttare il WiFi Gratis. Basta avere un account Facebook e la sua app ufficiale installata sul proprio smartphone o tablet. Se ancora non avete un vostro profilo attivo sul social network più diffuso al mondo, allora dovete registrarvi alla pagina ufficiale cliccando “Crea nuovo account“. Una volta completata l’operazione potrete accedervi dalla sua app.

Facebook e il segreto per collegarsi al WiFi Gratis

Facebook negli ultimi anni si è trasformato in un social network davvero versatile. Non solo è possibile mantenersi in contatto con i propri amici da ogni parte del mondo, ma anche vendere prodotti, creare gruppi di interesse e assistere a utenti mentre giocano con i loro videogame preferiti. In mezzo a queste e a tantissime altre opportunità, Facebook permette a ogni utente di utilizzare il WiFi Gratis.

Infatti su tutto il territorio italiano esistono diversi punti di accesso per collegarsi al WiFi con connessione internet completamente Gratis. Questi sono definiti in gergo tecnico HotSpot. Non richiedono nessun abbonamento e possono essere sfruttati gratuitamente.

Il nostro consiglio, trattandosi di reti WiFi pubbliche con servizio gratis, è quello di dotare il vostro dispositivo di un’app VPN. Questa vi proteggerà da tentativi di accesso alle vostre informazioni personali rendendo la vostra navigazione sicura.

Come collegarsi gratuitamente a internet con Facebook

Vediamo ora come potersi collegare agli HotSpot disponibili per fruire di una rete internet WiFi completamente gratis. Una volta aperta l’app di Facebook dovrete fare Tap sull’icona con le tre linee orizzontali. Nei dispositivi Android si trova in alto a destra, mentre in quelli iOS in basso a destra.

Qui vi si apriranno una serie di possibilità. Cliccando sull’icona “Altro” e scorrendo verso il basso troverete la voce “Trova WiFi“. Selezionandola dovrete cliccare su “Abilita Trova WiFi” e il gioco è fatto. In questo modo potrete vedere, su una comoda mappa, tutti i punti di accesso a internet gratis più vicini alla vostra posizione.