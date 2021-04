NordVPN: la soluzione per guardare in sicurezza Netflix US e molti altri cataloghi

Nuove serie TV estremamente famose stanno per arrivare su Netflix e sulle altre piattaforme più scelte dal pubblico. Tra le più attese certamente Lucifer, che presenterà la seconda parte della sua quinta stagione, e La Casa di Carta 5 che già da qualche tempo alimenta le discussioni degli appassionati. Nonostante la grande voglia e foga che gravita intorno a questi ormai consolidati e celebri show, gli utenti sanno benissimo che ci sono tanti altri contenuti in dotazione solo ed esclusivamente alle altre nazioni. Questi sono raggiungibili servendosi di una VPN, soluzione che offre sicurezza e, come detto, tante altre opportunità.

NordVPN: cos’è una VPN e il concetto espresso da NordVPN

E voi avete mai provato una VPN? O meglio: sapete cos’è una VPN? Non si tratta altro che dell’acronimo di Virtual Private Network, soluzione che mette a disposizione una navigazione anonima e in totale sicurezza sul web. Il tutto nascondendo l’indirizzo IP del dispositivo e non conservando alcuna traccia dei log di navigazione.

Il totale anonimato è offerto e garantito dai migliori protocolli di sicurezza (OpenVPN, L2TP/IPSec, SSTP e IKEv2, per citarne alcuni) e crittografia AES-256 di rilievo in dotazione ai corpi militari. NordVPN è la prima azienda ad adottare un nuovo protocollo di sicurezza basato su WireGuard®, NordLynx. Dagli oltre 256,886 test effettuati viene fuori che NordLynx permette una maggiore velocità di navigazione e di download, con gli stessi standard di sicurezza e privacy.

NordVPN: i cataloghi di altre nazioni sui vostri schermi, come accedere a Netflix US e Amazon Prime Video US

L’uso di una VPN si rende utile non solo per una questione di sicurezza ma anche di curiosità. Gli utenti possono infatti adottarne l’utilizzo per sbloccare i contenuti video sui vari servizi streaming Neflix, Amazon Prime Video e Disney+. I vari provider applicano delle restrizioni ai cataloghi in base ad ogni nazione. Ad esempio il catalogo statunitense risulta molto più fornito rispetto a quello italiano. Sfruttando dunque NordVPN per connettersi a server negli Stati Uniti, è possibile eludere il controllo ed averne libero accesso.

Gli utenti che generalmente si servono di piattaforme come Netflix ed Amazon Prime Video, potrebbero dunque avere a che fare con cataloghi nettamente più forniti rispetto a quelli italiani. Se risiedete al di fuori degli Stati Uniti, potreste scoprire una folta gamma di serie TV e contenuti esclusivi; tra questi ecco Arrested Development insieme ad altri film come Superbad e Scott Pilgrim vs. the World. Molto acclamate ci sono anche alcune serie come The Twilight Zone e The Great British Bake Off, agli apici delle classifiche riguardanti Netflix US. Degni di nota anche Stargate SG-1, A Clockwork Orange e Ink Master.

Su Netflix UK ecco alcuni show come Only Fools and Horses, classica sitcom britannica, o magari il celebre gioco QI basato sulle abilità mentali. Altri titoli molto gettonati oltre manica sono poi I’m Alan Partridge, It’s Always Sunny in Philadelphia in esclusiva su Hulu, Fawlty Towers, Spaced, le versioni americane e inglesi di The Office e Parks and Recreation.

Uno dei vantaggi aggiuntivi nell’usare NordVPN per accedere a contenuti di intrattenimento come Netflix, è la possibilità di cambiare catalogo usando lo stesso account di sempre.



Serie di successo come House of Cards, Twin Peaks, The Walking Dead sono infatti disponibili in Italia, ma su altre piattaforme via cavo molto più costose. Al giorno d’oggi ci sono svariate piattaforme di streaming – e c’è il rischio di doversi abbonare a 3 o 4 se si vuole avere accesso ad un parco contenuti sufficientemente fornito. Con NordVPN, però, è sufficiente abbonarsi solo ad un servizio di streaming (come Netflix) e semplicemente connettersi al paese con il catalogo più interessante, di volta in volta.

Oltre a quanto appena descritto, esistono anche dei servizi streaming che in Italia non sono ancora disponibili. Questi sono accessibili solo ed esclusivamente tramite l’utilizzo di una VPN. Uno dei più famosi è di certo Hulu, così come HBO Max.

NordVPN: la guida per accedere ai cataloghi stranieri

Per accedere a questi servizi, basterà semplicemente connettersi a NordVPN e collegarsi ad uno dei tantissimi server presenti negli Stati Uniti; sarà questo il procedimento che precederà dunque la creazione di un account con il quale sarà possibile godere di tante produzioni esclusive.

Certo, vi state chiedendo come fare ad assistere ad un contenuto straniero nel caso in cui non si conosca la lingua. Come potete osservare spulciando le opzioni di Netflix o magari di Amazon Prime Video, c’è l’opportunità di cambiare lingua e in mancanza potranno essere aggiunti i sottotitoli. Niente paura dunque, bisogna solo provare a dare uno sguardo alle opzioni sopra proposte utilizzando la metodologia descritta. Per riassumerla in punti fondamentali:

1. Scarica NordVPN. Attualmente è in corso una promozione sul piano biennale: se acquistate NordVPN da questo linkavrete accesso ad un forte sconto e 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati, per testare il servizio ed iniziare a guardare le vostre serie TV preferite. Apri l’applicazione(disponibile su tutti i dispositivi macOS, iOS, Windows, Android, Linux) e seleziona il server United States o qualsiasi altra nazione sulla mappa o dalla barra di ricerca sulla sinistra.

3: Fai click su Quick Connect

4. Fatto! Ora il vostro indirizzo IP risulterà negli Stati Uniti (o qualsiasi altra nazione da voi selezionata) e potrete iniziare a godervi cataloghi molto più forniti di servizi come Netflix, Amazon Prime o Disney+. Con un account di NordVPN si possono connettere fino a 6 dispositivi contemporaneamente – per proteggere e navigare da ogni device.

NordVPN: ampio spazio allo sport in tutta sicurezza e da qualsiasi parte del mondo

Oltre alla filmografia, alle serie TV e i contenuti appena descritti, ci sono tante possibilità anche per coloro che amano lo sport. Una VPN consente infatti un accesso sicuro a servizi del calibro di SkyGo e DAZN in qualsiasi momento e in qualsiasi posto. Infatti, non prendendo in considerazione una VPN, risulterà molto difficile connettersi a questi servizi dall’estero. Con NordVPN, non si dovrà fare altro che collegarsi ad un server italiano o europeo per avere la programmazione come se ci si trovasse in Italia.

Sono ben 3 le proposte di abbonamento tra cui è possibile scegliere sul catalogo offerto da NordVPN: