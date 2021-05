TIM ha rilanciato la sua offerta commerciale in questo mese di Maggio. Il gestore italiano punta ancora sulle tariffe low cost per i nuovi clienti anche per contrastare l’avanzata di In posizione alla Flash 100 del gestore francese, TIM ha messo in campo una duplice promozione per la telefonia mobile.

TIM, le due ricaricabili di Maggio in alternativa alle offerte di Iliad Nel mese di Maggio, una delle migliori offerte di TIM è rappresentata dalla Gold Pro. Gli abbonati che decidono di sottoscrivere questa tariffa riceveranno soglie senza limiti per chiamate ed SMS con la presenza di 70 Giga per navigare in internet. Il costo mensile della Gold Pro è di per sé molto vantaggioso: il pubblico dovrà corrispondere ogni mese una quota pari a 7,99 euro.