A partire da ieri 20 Maggio 2021, Vodafone sta proponendo nuovamente l’operazione a premi dedicata alle nuove attivazioni online di Internet Unlimited e Giga Family Infinito Edition, con le quali è possibile ottenere un buono spesa di 100 euro.

Nonostante le offerte siano disponibili in diverse tecnologie di rete, per aderire all’iniziativa il cliente deve effettuare l’attivazione esclusivamente in Fibra FTTH. Scopriamo maggiori dettagli.

Vodafone ripropone il buono spesa di 100 euro

La promozione è valida fino al 23 Maggio 2021 e il buono spesa, ottenibile in formato digitale o stampabile, può essere utilizzato a scelta tra i supermercati Ali Aliper, Bennet, Carrefour, Conad, Despar, Iper, Maxidi, Megamark, Pam e Super W. Nel dettaglio sono disponibili due opzioni per ottenere il premio: l’emissione di un solo buono per una sola delle insegne convenzionate oppure l’emissione di un buono per più di uno dei marchi disponibili.

Per quanto riguarda le offerte promozionate, attivando Internet Unlimited si ottengono chiamate a consumo e connessione internet illimitata in tecnologia ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino a 1 Gbps, al costo di 27,90 euro al mese. È disponibile anche un’altra versione dell’offerta che oltre alla connessione internet illimitata in tecnologia ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino a 1 Gbps, permette di ottenere anche chiamate illimitate, il tutto al prezzo di 29,90 euro al mese.

Come già detto, per aderire alla promozione è possibile attivare anche la Giga Family Infinito Edition, l’offerta convergente fisso mobile composta da una linea di rete fissa e da una SIM Vodafone con tutto illimitato al costo di 39,90 euro al mese, con addebito in un’unica fattura. Nel dettaglio, la linea fissa prevede chiamate illimitate e connessione internet illimitata in tecnologia ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino a 1 Gbps. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.