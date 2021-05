Cercando nel dizionario della lingua italiana, alla voce “deferenza” dovrebbe comparire anche il nome Apple. Sì, perché poter avere notizie su qualche sua idea o realizzazione particolare sembra ormai essere diventata una missione impossibile. Ricordate le indiscrezioni trapelate su Apple Car? Ecco, dimenticatevele, tutto smentito. Questo progetto è uno dei segreti più custoditi al mondo. Ma noi di Tecnoandroid cercheremo di dirvi cosa sappiamo.

Apple Car: un’auto elettrica dal progetto impenetrabile

Apple Car potrebbe propriamente essere definita la futura auto elettrica dal progetto impenetrabile. Nessuna notizia o anticipazione dalla casa di Cupertino in merito a questa nuova idea annunciata qualche mese fa.

Apple Car infatti sarà la prima vettura elettrica con la quale l’azienda della mela morsicata si introdurrà nel settore automotive. Il suo nome in codice è “Project Titan” e si tratta del progetto meglio custodito in tutta segretezza al mondo. Tanto segreto da far venire il dubbio che a lavorarci ci sia anche il Mossad.

Scherzi a parte cerchiamo di capire cosa sappiamo su questo futuro modello che per ora chiameremo Apple Car.

Cosa sappiamo sull’auto elettrica di Cupertino

Quello che ad oggi si conosce su Apple Car, la futura auto elettrica di Cupertino, è che sarà un concentrato hi-tech. Combinerà insieme stile e tecnologia estrema. La cosa certa è che sarà completamente compatibile e comunicante con il sistema Apple. Questo è indubbio. Siri sarà la voce guida che accompagnerà ogni viaggio garantendo non solo comodità nelle interazioni con la vettura, ma anche sicurezza permettendo costante attenzione alla strada.

L’ecosistema di Apple Car sarà completo di tutto e permetterà a guidatore e passeggeri di sentirsi perfettamente accolti non solo fisicamente, ma anche e soprattutto tecnologicamente dall’auto. Questo grazie all’implementazione di hardware e software dedicati esclusivamente a questo.

Possibili collaborazioni

In molti si sono spinti nell’annunciare possibili collaborazioni tra case automobilistiche note e Apple Car. Tuttavia finora sono state tutte smentite. Niente Nissan, Hyundai, Kia o Volkswagen. Neppure una joint venture con Ferrari, che sarebbe stata apprezzata dai più.

Apple Car per ora sembra essere sola nella corsa alle auto elettriche a emissioni zero. Si presume che il suo segmento si inserirà in quello di Tesla. Inoltre in merito all’alimentazione sembra che Apple sceglierà batterie auto di ultimissima generazione.