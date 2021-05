TIM sta proponendo ad alcuni clienti in target, in questi giorni, alcune promo Giga che offrono traffico dati aggiuntivo ogni mese. È il caso della Giga Illimitati White a 4,99 euro al mese.

L’operatore ha infatti avviato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni suoi clienti selezionati, che riceveranno la proposta di attivare la promo con traffico dati extra. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Tim: solo alcuni clienti possono attivare la Giga Illimitati White a 4.99 euro al mese

L’offerta Giga Illimitati White al prezzo di 4,99 euro al mese non prevede alcun costo di attivazione ed è da considerarsi aggiuntiva rispetto all’offerta dati già attiva sulla linea, dunque in caso di disattivazione di quest’ultima verrà cessata automaticamente anche Giga Illimitati White.

Ecco l’SMS inviato dall’operatore: “In esclusiva PER TE Giga illimitati a soli 4,99 euro al mese! Per info e condizioni, anche sui contenuti utilizzabili in UE, e per attivare online vai su on.tim.it/giga_illimitati altrimenti rispondi SI a questo messaggio“. L’offerta è attivabile dai clienti in target sia su credito residuo che su carta di credito e offre 3 Giga ogni mese nei Paesi dell’Unione Europea.

Si ricorda che l’offerta Giga Illimitati White, già disponibile da diversi mesi, offre la navigazione con velocità fino a 30 Mbps e video in qualità standard. Dunque, con l’offerta Giga Illimitati White tutti i video visualizzati sono in qualità SD, anche in presenza di altre offerte dati attive sulla linea, a meno che queste non siano abilitate alla fruizione in qualità HD. La disattivazione dell’offerta è disponibile in qualsiasi momento contattando il servizio clienti 119, chiamando il numero gratuito 40916 oppure più semplicemente tramite MyTIM sul sito ufficiale.