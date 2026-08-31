iOS 27, Spotlight lento? Ecco come velocizzare l’indicizzazione

Chi ha installato iOS 27 e si è ritrovato con Spotlight più lento del solito non ha un problema di dispositivo difettoso: l’indicizzazione del nuovo catalogo di ricerca sta semplicemente facendo il suo lavoro, e ci mette parecchio. Apple ha cambiato il modo in cui vengono organizzati i contenuti locali, costruendo un archivio aggiornato in continuazione che serve sia a Spotlight sia alla nuova Siri potenziata dall’intelligenza artificiale. Il risultato finale è una ricerca molto più rapida tra app, file, messaggi, foto, contatti e impostazioni. Il prezzo da pagare arriva prima, sotto forma di attesa.

Perché il catalogo, la prima volta, va costruito da zero. E su un telefono pieno di anni di roba salvata l’operazione può richiedere ore, in certi casi giorni interi. Non è un bug, è la fisiologia del processo. Apple ha comunque pubblicato un documento di supporto ufficiale per spiegare come accelerare le cose, e vale la pena leggerlo perché ogni dispositivo fa storia a sé: iPhone, iPad e Mac devono completare l’indicizzazione ciascuno per conto proprio, senza scorciatoie o sincronizzazioni che facciano il lavoro al posto degli altri.

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Le tre condizioni che fanno andare più veloce l’indicizzazione

Secondo Apple il processo accelera quando si verificano tre situazioni nello stesso momento. La prima è che il dispositivo non sia in uso, quindi lasciato lì senza interazioni. La seconda è che sia collegato all’alimentazione. La terza è che sia connesso a internet tramite Wi-Fi o Ethernet, condizione necessaria nel caso in cui email o altri dati debbano essere scaricati per poter essere indicizzati.

Tradotto in pratica: telefono sul caricatore durante la notte, Wi-Fi acceso, e la mattina dopo la situazione sarà decisamente migliore. Nessuna magia, nessun trucco nascosto nelle impostazioni. La parte utile dell’indicazione ufficiale sta piuttosto nella conferma di un sospetto diffuso, ovvero che continuare a usare il dispositivo mentre lavora in background rallenta davvero l’operazione. Non era solo una sensazione, era esattamente quello che stava succedendo.

Come controllare a che punto è il processo

Su Mac il monitoraggio è immediato. Basta premere Command Spazio per aprire Spotlight o Siri e in cima alla finestra compare un indicatore di avanzamento che mostra lo stato dei lavori. Su iPhone e iPad la cosa funziona diversamente: può apparire una notifica dentro le Impostazioni che avvisa come Ricerca e Siri siano ancora in fase di ottimizzazione. Apple precisa inoltre che l’app Mail può mostrare un avviso separato, dedicato specificamente all’indicizzazione delle email, che segue tempi propri rispetto al resto del catalogo.

C’è poi un dettaglio che spiega parecchio di come Apple abbia gestito la transizione. Il lavoro preparatorio era già iniziato con iOS 26.6, aggiornamento che portava con sé un’ottimizzazione preliminare dell’indice di Spotlight proprio in vista del passaggio successivo. Una parte del carico pesante, insomma, era stata spostata a monte, prima ancora che l’aggiornamento principale arrivasse sui dispositivi. Mossa sensata, passata piuttosto sotto silenzio all’epoca, che oggi aiuta a capire perché su alcuni telefoni la ricostruzione dell’indice risulti meno pesante rispetto ad altri.

Chi si trova nel mezzo del processo, quindi, ha davanti due strade: convivere per qualche giorno con una ricerca meno reattiva del previsto, oppure creare le condizioni giuste e lasciare che il dispositivo faccia il suo mestiere mentre nessuno lo tocca. La seconda opzione, stando alle indicazioni di Apple, è quella che porta al traguardo nel minor tempo possibile.