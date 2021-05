Come ben saprete, ottenere una PS5 al momento è una sfida piuttosto difficile a causa della continua carenza di chip del settore. A quanto pare, le brutte notizie non sono finite per coloro che sperano di mettere presto le mani su questa nuova console. Vien da pensare che con il passare del tempo sará piú facile acquistare la console di nuova generazione, ma stando a quanto riferito da Sony non sará cosí.

Sony ha tenuto un briefing privato con gli analisti dopo aver riportato i suoi recenti risultati finanziari. Bloomberg ha riferito che, durante il briefing, Sony ha detto ai partecipanti che le carenze di PS5 potrebbero estendersi fino al prossimo anno. Questo anche a causa dell’elevato numero di domanda per la console.

PlayStation 5: se volete acquistarne una vi conviene prenotarla ed attendere

Dunque, anche se la societá producesse piú dispositivi l’anno prossimo, la domanda per tale console non diminuirá e Sony non sarebbe comunque in grado di soddisfare la domanda. Ció significa che coloro che desiderano acquistare una PS5 per Natale o per il loro compleanno dovranno acquistarla con mesi di anticipo (sempre se riescono a trovarla). Inoltre, non vi é alcuna garanzia che coloro che riusciranno ad acquistare una console per il prossimo anno saranno effettivamente in grado di metterci le mani sopra.

Comunque, Sony non è l’unica societá di giochi a prevedere difficoltá con la domanda di console. Nintendo ha recentemente avvertito che la carenza di chip potrebbe influenzare la fornitura di Switch per il resto del 2021. Dunque, non ci resta che attendere buone notizie e sperare di riuscire ad acquistare una di queste console con qualche mese di attesa.