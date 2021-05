Da ieri 5 maggio 2021 è nuovamente disponibile l’offerta Creami Wow Weekend 30GB dell’operatore virtuale PosteMobile. Sarà attivabile fino al 9 Maggio 2021 per tutti i nuovi clienti che acquistano un nuovo numero o richiedono la portabilità da qualsiasi altro operatore nazionale.

Si tratta, per chi ancora non la conosce, di un’offerta che PosteMobile propone periodicamente. La commercializzazione più recente di Creami Wow Weekend 30GB risale infatti al periodo compreso tra il 21 e il 25 Aprile 2021, in concomitanza con la settimana che portava alla Notte degli Oscar. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

PosteMobile rilancia la Creami WOW Weekend

Creami WOW Weekend 30GB può essere sottoscritta direttamente online dalla pagina dedicata del sito ufficiale dell’operatore o attraverso il contatto telefonico con un consulente. Si specifica che i già clienti non possono sottoscriverla. L’attivazione di Creami WOW Weekend 30GB necessita del pagamento inziale di 20 euro per la nuova SIM PosteMobile, con 10 euro di traffico telefonico incluso. I costi di attivazione e spedizione al domicilio indicato sono inclusi.

Creami WOW Weekend 30GB offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile in 2G, 3G, e 4G+ (fino a 300 Mbps per la navigazione in internet), a 4,99 euro al mese. Include, senza costi aggiuntivi, anche l’hotspot e i servizi di reperibilità Ti cerco e Richiama ora, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212.

L’offerta è da intendersi a tempo indeterminato e si rinnova automaticamente ogni mese, attraverso l’addebito dei costi sul credito residuo disponibile sulla SIM. E’ valida per il traffico effettuato in Italia, non prevede lo scatto alla risposta e applica una tariffazione al secondo per le chiamate effettuate e sui KB realmente consumati per la connessione internet. Per scoprire maggiori dettagli non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.