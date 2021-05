Auto: nel mese di Maggio troverete molti modelli a buon prezzo

Maggio propone grandi promozioni anche nel settore delle auto. Tra i modelli in offerta per il mese troviamo:

L’Audi A6 Avant 40 TDI quattro Business Sport costa ufficialmente 67.245 euro ma per il mese di Maggio è scesa a 59.524,02 euro. È compresa l’estensione di garanzia “Audi Extended Warranty” 1 anno/60.000 km e va abbinata obbligatoriamente al finanziamento Audi Financial Services (TAN fisso 3,49%, TAEG 4,07%): anticipo di 21.083,79 euro, 35 rate da 409 euro e una maxirata finale da 27.920,04 euro.

Questo modello passerà dai 32.850 euro ai 29.989,48. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 3,99%, TAEG 4,84%) prevede un anticipo di 5.700 euro, 35 rate da 275 euro e una maxirata finale da 17.487,36 euro.

Qui si passa da 16.800 a 15.610 euro. L’offerta – valida su un numero limitato di auto in stock e fino a esaurimento scorte – va abbinata obbligatoriamente al finanziamento Simply Dacia (TAN fisso 5,25%, TAEG 7,08%): anticipo di 4.550 euro, 36 rate da 149,31 euro e una maxirata finale da 8.400 euro.

DR 3

Gli Eco-Incentivi DR di maggio 2021 portano la DR 3 a 13.900 euro anziché 15.400. L’offerta è utilizzabile solo per le auto in stock disponibili in rete in caso di rottamazione di veicoli che siano intestati da un minimo di 12 mesi all’acquirente (o a suo familiare convivente), di classe inferiore a Euro 6 e con anzianità di almeno 10 anni dalla data di prima immatricolazione.