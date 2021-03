La casa automobilistica Audi ha da poco annunciato l’inizio della prevendita anche in Italia delle sue nuove Audi A6, Audi A6 Avant e Audi A7 Sportback in versione Plug-in. Tra le novità introdotte in queste nuove versioni, abbiamo più potenza e più autonomia grazie ad una capienza maggiore della batteria montata a bordo.

Al via i preordini delle nuove Audi A6 , Audi A6 Avant e Audi A7 Sportback

Rispetto ai modelli precedenti, sulle nuove vetture della nota casa automobilistica Audi troviamo una maggiore potenza e una maggiore capacità delle batterie. Nello specifico, abbiamo sempre un motore benzina Turbo a quattro cilindri con una potenza di 299 CV per la versione 50 TFSI e di 367 CV per la versione 55 TFSI, rispettivamente con 450 nm e 500 nm di coppia.

Questo permette di avere una velocità massima pari a ben 250 km/h, mentre in modalità elettrica la velocità raggiungibile è di 135 km/h. È inoltre presente un cambio automatico a 7 marce S tronic e non manca la possibilità di avere la trazione integrale. Come già accennato, troviamo poi una batteria più capiente da 17,9 kwh. Si tratta di un aumento del 27% rispetto alle precedenti batterie (che avevano una capienza di 14.1 kwh) e tutto questo permette ai veicoli di avere un autonomia su strada di 70 km in modalità elettrica. Non mancano infine diverse modalità di guida. Tra queste, abbiamo EV, Auto, Battery Hold e Battery Charge.

Le nuove Audi A6, Audi A6 Avant e Audi A7 Sportback sono disponibili alla prevendita in Italia con diversi allestimenti (Business, Business Sport e Business Design). I prezzi partono da 64.400 euro per le A6 e da 76.600 euro per le A7.