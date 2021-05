Dopo un periodo di esclusività per il mercato Cinese, sembra che i tempi siano maturi per il debutto Europeo di Xiaomi Mi 11 Ultra. Il flagship assoluto del produttore potrebbe arrivare nel Vecchio Continente e in Italia nel corso dei prossimi giorni.

Gli utenti interessati ad acquistare il Mi 11 Ultra dovranno attendere il prossimo 11 maggio. Al momento Xiaomi non ha confermato ufficialmente la notizia, ma le indiscrezioni sembrano piuttosto affidabili.

Infatti, la pagina Facebook ufficiale di Xiaomi per il mercato Olandese ha pubblicato un post che non lascia molte interpretazioni. Nel post si legge chiaramente che il Mi 11 Ultra sarà disponibile per l’acquisto a partire dall’11 maggio. Tuttavia, nessun altro canale ufficiale ha ribadito la notizia, sollevando un po di perplessità.

Xiaomi Mi 11 Ultra arriverà presto in Europa

Siamo certi che maggiori dettagli arriveranno nel corso dei prossimi giorni. Al momento possiamo ipotizzare che la data scelta dal produttore sia relativa a tutti gli stati Europei e non solo ad alcuni mercati selezionati. Il prezzo di lancio del device sarà di 1.199 euro, comunque una cifra importante per un device dalle feature eccezionali.

Ricordiamo che Xiaomi Mi 11 Ultra è caratterizzato da un display AMOLED da 6.81 pollici mentre il SoC scelto è il Qualcomm Snapdragon 888. Sono presenti due tagli di memoria interna che può essere da 256 e 512Gb così come la RAM da 8/12GB.

Xiaomi ha reso il Mi 11 Ultra un vero e proprio camera-phone con un comparto fotografico di assoluto livello. Il sensore principale è il più grande attualmente disponibile su smartphone e i risultati sono evidenti. Completa la dotazione harwdare una batteria da 5000mAh con suppoto alla ricarica rapida a 67W.