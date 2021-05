La prossima famiglia di flagship di Huawei sarà la serie P50, la quale si preannuncia composta da tre modelli differenti. Al fianco del P50, infatti, arriveranno anche la versione Pro e Plus per offrire ai clienti la massima scelta possibile.

Grazie al leaker Digital Chat Station, possiamo scoprire il presunto design finale dei Huawei P50. La foto in apertura di articolo, infatti, mostra la parte frontale e il retro del device. Si tratta di mockup con finalità pubblicitarie e non device veri e propri, ma il design dovrebbe essere quello definitivo.

Quello che si nota immediatamente è il comparto fotografico che è inserito in un’area ovale. A sua volta, questo spazio è diviso in due aree circolari che ospiteranno le fotocamere. Il prototipo mostra un sistema composto da quattro ottiche e un flash LED.

Scopriamo il design definitivo di Huawei P50

Per il dispositivo mostrato, il leaker ha indicato che il dispaly ha una diagonale di 6.3 pollici. Molto probabilmente, per le versioni Pro e Plus il pannello potrebbe avere una diagonale più ampia.

Stando a quanto emerso fino ad ora, la famiglia Huawei P50 sarà spinta dal SoC Kirin 9000. Le differenze tra i tre modelli saranno principalmente relative alla dimensione del display e al comparto fotografico.

Possiamo aspettarci anche cambiamenti minori come la batterie a alla velocità della ricarica rapida. Il debutto della famiglia Huawei P50 è atteso per giugno ma al momento l’azienda non ha confermato ufficialmente nessuna data per il debutto. Il device, inoltre, potrebbe essere il primo smartphone ad equipaggiare il sistema operativo HarmonyOS.