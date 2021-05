Unieuro: non perdete la mega offerta della SMART TV DVB-T2 Panasonic con Netflix

La catena Unieuro sta riscuotendo un enorme successo grazie al “gran finale” dei “Samsung Dream Days”. Non è solo merito loro però, perché negli ultimi giorni è comparsa sul volantino un’offerta da capogiro che vede protagonista la Smart TV di Panasonic dotata di Netflix. Ecco tutti i dettagli.

Unieuro: tutte le caratteristiche della SMART TV DVB-T2 Panasonic compresa di Netflix

Innanzitutto trattasi di un modello che dispone di un pannello con diagonale di 24 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Ciò che più fa gola, sta nel fatto che si tratta di uno Smart TV, dunque può tranquillamente connettersi al Wi-Fi e alle applicazioni principali, da Netflix a YouTube (non può mancare il supporto agli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa). Inutile dire che questo modello presenta anche il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, che fanno riferimento a digitale terrestre e satellitare.

Parlando del costo, il modello Panasonic TX-24JS350E solitamente ammonta più o meno intorno ai 229,90 euro ma con la promozione proposta da Unieuro si risparmieranno ben 30,90 euro, nonché il 13% del prezzo originale. Insomma, ora è possibile comprare il dispositivo a soli 199 euro sul portale ufficiale di Unieuro.

Ma Unieuro non è la sola ad apportare uno speciale sconto alla SMART TV DVB-T2 Panasonic con Netflix. Sembra che anche i rivenditori di Amazon Italia abbiano scontato il prodotto. In questo caso però il prezzo è calato addirittura a 197,98 euro. Per quanto riguarda invece, MediaWorld, il costo è praticamente uguale a quello proposto da Unieuro: si dovranno pagare 99 cent in più (per un totale di 199,99 euro).