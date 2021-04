WhatsApp: incredibile truffa ad insaputa degli utenti, basta la loro foto profilo

La concentrazione degli utenti ultimamente per quanto riguarda il proprio smartphone sta riguardando l’applicazione più nota di tutte, ovvero WhatsApp. Secondo quanto riportato sarebbero tanti gli aggiornamenti programmati dal colosso per il prossimo trimestre.

Molti di questi andrebbero a riguardare piccole minuziosità sotto il cofano, le quali risultano sempre fondamentali per il corretto funzionamento. Allo stesso tempo in molti si auspicano che venga data una sterzata decisiva anche per quanto riguarda un problema ormai noto, ovvero le truffe. Purtroppo WhatsApp più di limitare il fenomeno di certo non può fare, dal momento che bisognerebbe individuare ed estromettere dalla piattaforma i truffatori. Siccome tutto ciò non è possibile, verranno introdotte norme ancora più restrittive per inoltrare più volte i messaggi e molto altro ancora. Nel frattempo però uno nuovo inganno avrebbe fatto capolino nella chat più famosa del mondo, mettendo in difficoltà numerosi utenti.

WhatsApp: ora arriva la truffa che ruba l’immagine del profilo e i soldi ai vostri contatti

Secondo quanto riportato i truffatori avrebbero escogitato un nuovo sistema per truffare le persone su WhatsApp. Il tutto consisterebbe nel rubare l’immagine del profilo di alcune persone ignare per poi proseguire con il vero scopo del tranello.

Con l’immagine del profilo rubata verrà creato un profilo fake che fingerò di impersonare il malcapitato al quale verranno rubati anche i contatti telefonici. A questi ultimi verrà fatto credere con un messaggio di essere la persona dell’immagine del profilo, chiedendo poi loro una ricarica Postepay. È questa dunque l’ultima truffa che riesce ad estorcere dei soldi senza troppi problemi, per cui state molto attenti e vigili.