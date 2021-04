Regali assolutamente imperdibili attendono tutti gli utenti da MediaWorld, grazie ad una campagna promozionale che ha davvero dell’incredibile, se confrontata con tutto quanto è possibile trovare nel periodo corrente presso i rivenditori di elettronica.

Spendere poco è possibile, ma come se non bastasse il cliente potrà anche vincere un’automobile Mini ClubMan, semplicemente effettuando l’acquisto di un qualsiasi prodotto, e presentando la propria Carta MediaWorld Club. Si tratta a tutti gli effetti di un concorso con estrazione finale, previa registrazione sul sito MyWonderfulWorld.

Gli ordini potranno anche essere effettuati online sul sito ufficiale, con spedizione a pagamento presso il domicilio, indipendentemente dalla cifra raggiunta (salvo rari casi). Il risparmio passa anche per il solito Tasso Zero, ovvero la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, per tutti gli utenti che spenderanno più di 199 euro.

MediaWorld: quante offerte per tutti

La spesa da MediaWorld è assolutamente ridotta all’osso su innumerevoli smartphone di ultima generazione, a partire ad esempio dai modelli dell’azienda di Cupertino. Gli utenti possono pensare di accedere a iPhone XR, disponibile a 529 euro, passando poi per iPhone 11 acquistabile a 629 euro, o anche iPhone 11 Pro, il cui prezzo finale si aggira attorno agli 899 euro.

Molto allettanti sono anche le proposte legate ai dispositivi con sistema operativo Android, qui infatti si sprecano le possibilità di acquisto su Samsung Galaxy S21, disponibile a 779 euro, come anche TCL 20 Pro, Samsung Galaxy A02s, Oppo Reno 4, Oppo A94, Xiaomi Redmi 9T, Motorola Moto G Pro, Vivo Y70 e tantissimi altri ancora.