Grandi novità in arrivo su Netflix. La primavera sarà ricca di grandi appuntamenti per tutti gli appassionati della piattaforma streaming. L’evento probabilmente più atteso sarà il rilascio dei nuovi episodi di Lucifer. Nel corso delle precedenti settimane, proprio Netflix ha ufficializzato la data di lancio.

Lucifer e non solo: le grandi serie tv in arrivo su Netflix

Gli episodi della quinta stagione di Lucifer saranno disponibili sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 28 Maggio. Il dark drama è uno dei titoli più attesi dell’anno in casa Netflix. Già da ora gli appassionati, proprio attraverso l catalogo streaming, possono riprendere i vecchi episodi ed accedere a contenuti esclusivi, come il trailer della quinta stagione.

Se Lucifer rappresenta il titolo principale per il catalogo internazionale, per gli appassionati di serie tv italiane c’è un altro evento da non perdere. Sempre in primavera su Netflix arriverà Il divino codino, la prima serie tv dedicata alla mitica figura di Roberto Baggio. La miniserie sarà disponibile per tutti, a partire dal prossimo 26 Maggio.

Oltre a Lucifer, più in avanti nel mese di Giugno, un’altra grande serie tv farà compagnia agli utenti di Netflix. La piattaforma streaming, infatti, ha ufficializzato anche l’arrivo dei nuovi episodi di Élite. La quarta stagione della serie tv spagnola, attesa soprattutto da giovani e giovanissimi, sarà disponibile in catalogo dal 18 Giugno.

Se la primavera riserva grandi sorprese in casa Netflix, già si guarda all’autunno con l’arrivo di serie tv molto popolari come La casa di carta, Stranger Things e Better Call Saul e tanti altri titoli.