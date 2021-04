SpaceX continua ad insistere per quanto riguarda il progetto Starlink, ed Elon Musk fa delle promesse importanti. Infatti, il CEO dell’azienda ha dichiarato che il servizio diventerà mobile al 100% entro la fine di quest’anno.

Questo sta a significare che la connettività internet che mette a disposizione Starlink potrà essere usata anche su camion, navi e aerei, e sarà possibile l’uso di un kit di connessione presso indirizzi differenti. Attualmente, infatti, i clienti di Starlink possono usare l’hardware solo prezzo l’indirizzo che hanno fornito durante la registrazione.

Affinché venga raggiunto l’obiettivo, Elon Musk sottolinea che servono ancora dei lanci di satelliti Starlink e lo sviluppo di aggiornamenti del software. Nel caso in cui tutto dovesse andare secondo i suoi piani, questi obiettivi verranno soddisfatti entro fine anno. Il CEO di Tesla non lo dice in maniera esplicita, ma non è assolutamente da escludere che arriveranno dei piani tariffari specifici per usare Starlink in mobilità.