I clienti del gestore francese Iliad che intendono effettuare il trasferimento del numero ad altri operatori hanno a disposizione delle tariffe decisamente ottime e tra queste vi è la WindTre GO 50 Fire + Digital Limited Edition che, a soli 6,99 euro al mese, permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

Scopriamo come ottenere la straordinaria offerta senza andare incontro ad alcun costo di attivazione!

WindTre GO 50 Fire + Digital Limited Edition: come effettuare l’attivazione della tariffa!

Bastano pochi passaggi per portare a termine l’attivazione della tariffa WindTre rivolta ai clienti Iliad. WindTre permette infatti di procedere attraverso il suo sito ufficiale, accedendo all’apposita pagina dedicata alle offerte operatore attack. I clienti potranno indicare il gestore di provenienza così da conoscere l’offerta loro riservata da WindTre, in questo caso la GO 50 Fire + Digital Limited Edition, e richiederne l’attivazione. Sarà necessario acquistare la SIM, che sarà successivamente spedita dal gestore; e saldare la spesa iniziale, che ammonta a 16,99 euro.

La SIM WindTre sarà spedita tramite corriere ma non sarà necessario andare incontro ad alcun costo di spedizione in quanto offerto dal gestore. L’unica spesa prevista in seguito all’attivazione riguarda il costo di rinnovo della tariffa, pari a 6,99 euro al mese, che potrà essere saldato tramite credito residuo.

Si ricorda che al fine di attivare la GO 50 Fire + Digital Limited Edition del gestore WindTre sarà fondamentale effettuare il trasferimento del numero da uno degli operatori indicati, e quindi dal gestore francese Iliad o da uno degli MVNO scelti da WindTre.