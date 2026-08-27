Lamborghini Temerario Tricolore: la livrea che celebra l’Italia

Sul palco di The Quail, durante la Monterey Car Week, Automobili Lamborghini ha portato la Lamborghini Temerario Tricolore, una configurazione speciale pensata per celebrare il design e l’artigianalità italiana. L’esordio è arrivato in contemporanea con la prima mondiale della Revuelto SV, in una doppietta che ha concentrato l’attenzione su quello che il marchio di Sant’Agata Bolognese sa fare quando mette insieme meccanica elettrificata e personalizzazione su misura.

Quindici anni dopo la Gallardo LP 550-2 Tricolore del 2011, nata per i 150 anni dell’Unità d’Italia, i colori della bandiera tornano quindi sia nel nome sia sulla carrozzeria di una vettura della Casa emiliana. Il progetto arriva dal Centro Stile Lamborghini in collaborazione con la divisione Ad Personam, che nel 2026 festeggia vent’anni di attività, e si inserisce sulla scia delle personalizzazioni viste di recente al Goodwood Festival of Speed. Stephan Winkelmann, Chairman e CEO del marchio, ha spiegato che questo modello unisce l’eredità storica dell’azienda alle nuove tecnologie elettrificate, mostrando fin dove possono arrivare le richieste dei clienti quando si tratta di rendere unica la propria vettura.

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Una livrea bicolore che divide la carrozzeria in due

Il tratto che salta subito all’occhio è la carrozzeria bicolore. La parte inferiore è verniciata in Blu Marinus Shiny, una tinta scura che cambia sfumatura quando la luce la colpisce in modo diretto, mentre la sezione superiore, parafanghi e parte alta delle portiere compresi, è in Bianco Monocerus. A fare da confine tra le due tinte ci sono diversi elementi in Nero Noctis lucido, distribuiti su specchietti, cerchi, cofano motore e retrotreno.

La grafica con il tricolore italiano trova posto sul cofano anteriore, abbinata alle pinze freno rosse. Un insieme di scelte che finisce per mettere in evidenza il nuovo linguaggio stilistico della vettura, dai gruppi ottici esagonali ai condotti aerodinamici ricavati direttamente nella carrozzeria.

Dentro l’abitacolo, tra ricami e sagome

Il tema cromatico non si ferma all’esterno. I rivestimenti interni sono in Nero Ade, con cuciture a contrasto in Rosso Alala e le classiche trame a esagono che ormai sono una firma del marchio. Tra le lavorazioni realizzate dal reparto Ad Personam spiccano il ricamo della bandiera italiana sui pannelli delle portiere e il profilo sagomato della Temerario inserito nella parete posteriore dell’abitacolo. Dettagli piccoli, di quelli che si notano solo salendo a bordo, ma che raccontano bene il tipo di lavoro fatto a mano dietro questa configurazione.

Il V8 biturbo e i 920 CV del sistema ibrido

Sotto la carrozzeria non cambia niente rispetto alla versione di serie. Lo schema resta quello del sistema propulsivo ibrido ad alte prestazioni, sigla HPEV, che affianca tre motori elettrici a un V8 biturbo da 4,0 litri capace di arrivare fino a 10.000 giri al minuto. La potenza combinata toccia quota 920 CV, numeri che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e in una velocità massima superiore ai 340 km/h.