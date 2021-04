La nuova offerta WindTre GO 50 Fire + Digital Limited Edition è disponibile a un costo di rinnovo di soli 6,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti che hanno la possibilità di richiederne l’attivazione. Il gestore attraverso la sua tariffa consente di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

Passa a WindTre da Iliad e MVNO: come attivare l’offerta GO 50 a 6,99€!

L’attivazione della tariffa operator attack WindTre GO 50 Fire + Digital Limited Edition può essere effettuata gratuitamente, ma soltanto alcuni nuovi clienti hanno l’opportunità di richiederla. WindTre, infatti, rivolge la sua offerta più economica esclusivamente ai clienti che effettuano la portabilità del loro numero da uno dei seguenti operatori: Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, e altri MVNO.

I clienti potranno mantenere invariato il loro numero ed effettuare il cambio gestore attraverso il sito ufficiale WindTre. Basterà indicare l’operatore di provenienza e acquistare la nuova SIM, che prevede una spesa di soli 10,00 euro, per poi riceverla tramite corriere e portare a termine l’attivazione della tariffa.

Come già detto, non sono previsti costi di attivazione ma sarà necessario sostenere una spesa iniziale di 16,99 euro, di cui: 10,00 euro per la SIM e 6,99 euro per il primo rinnovo anticipato della tariffa richiesta.

I costi previsti potranno essere saldati tramite credito residuo, quindi non sarà necessario indicare modalità di pagamento alternative al momento dell’acquisto della SIM. In qualsiasi momento, inoltre, sarà possibile gestire la tariffa e conoscere i consumi effettuati grazie all’app ufficiale dell’operatore, disponibile su tutti i dispositivi.