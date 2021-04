Su Netflix possiamo trovare una quantità di materiale che non immaginiamo minimamente. C’è la possibilità di spaziare fra serie TV, film e documentari di ogni genere. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti, ma ciò che viene maggiormente apprezzato dagli utenti sono senza ombra di dubbio le fiction. Tra queste, ne abbiamo tre che sono il fiore all’occhiello della piattaforma californiana, e parliamo ovviamente di Lucifer, YOU e Stranger Things. Scopriamo di seguito quali sono le novità del momento.

Lucifer, YOU e Stranger Things: quando assisteremo alle nuove stagioni?

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Lucifer. Il ritorno della serie TV su Netflix è stato abbastanza controverso: inizialmente, la serie doveva essere cancellata definitivamente, ma grazie ad una petizione dei fan, è tornata a pianta stabile sulla piattaforma, annunciando anche una sesta stagione. Attualmente, è in corso la quinta stagione, con la prima parte già uscita e la seconda in procinto di farlo. La data precisa dell’uscita di quest’ultima è il 28 maggio.

Continuiamo con YOU. La serie TV che parla di Joe Goldberg e dello stalking, dovrebbe tornare a breve sulla piattaforma di streaming. Si parla di fine 2021, ma i tempi potrebbero allungarsi ulteriormente a causa dei ritardi che ha portato l’emergenza sanitaria.

Finiamo con Stranger Things. Nella season 4 della serie TV statunitense ambientata negli anni ’80, vedremo un processo di maturazione dei personaggi. A dichiarare ciò è stato uno dei protagonisti, ovvero Gaten Matarazzo, l’attore che interpreta Dustin. Altra novità l’ha dichiarata Finn Wolfhard, attore che interpreta Mike, dicendo che la nuova season sarà ancora più cupa e dark rispetto alla terza.