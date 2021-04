Fatta eccezione per alcune indiscrezioni emerse circa due anni fa, nessuna notizia è mai emersa sul Google Pixel Watch che, adesso, sembra essere quasi pronto al debutto. Jon Prosser ha già dato la possibilità di conoscerne il design attraverso la condivisione di un video che svela alcuni render.

Google Pixel Watch in arrivo? Trapelate le prime immagini e la data di lancio!

Nel mese di ottobre 2021 il colosso di Mountain View potrebbe rilasciare il suo primo Google Pixel Watch. Il dispositivo potrebbe accompagnare il prossimo top di gamma Pixel 6 ed essere rilasciato nella stessa occasione. Nell’attesa il leaker Jon Prosser ha dato modo di osservare quello che potrebbe essere il design ufficiale dello smartwatch.

In base alle ipotesi avanzate da Prosser, Google potrebbe rilasciare un dispositivo con cinturino in gomma e quadrante dalla forma circolare, costituito da un display particolarmente sottile e con bordi curvi. Il Google Pixel Watch, così come i prossimi smartphone della serie Pixel, potrebbe essere alimentato da un processore “fatto in casa” e quindi prodotto direttamente da Google ma non sono ancora emerse particolari informazioni a riguardo.

Le specifiche tecniche così come i dettagli riguardanti il display dello smartwatch non sono ancora conosciute. Tenendo conto del periodo indicato da Prosser, nel quale Google potrebbe fissare il lancio dei suoi nuovi device, si ha modo di ipotizzare che nel giro di poche settimane buona parte delle caratteristiche dello smartwatch potrebbero essere rese note dalle varie indiscrezioni. Sarà comunque necessario attendere comunicazioni ufficiali prima di poter considerare affidabili tutte le notizie a riguardo.